Napoli, al via “Campania.Wine” 2023

Domani Conferenza Stampa di presentazione a Palazzo Santa Lucia dell’evento promosso dai cinque Consorzi di Tutela dei Vini della Regione

Si terrà domani, lunedì 29 maggio 2023 la conferenza stampa di presentazione di Campania.Wine, un evento unico dedicato al vino campano nel cuore di Napoli in programma l’11 e il 12 giugno 2023.

La rassegna è promossa e organizzata in cooperazione dai cinque Consorzi di Tutela Vini della Campania (Sannio Consorzio Tutela Vini, Vesuvio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Vita Salernum Vites, Viticaserta – Consorzio Tutela Vini Caserta, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia) e dal Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio Dop, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vini a Indicazione Geografica della Campania e ai loro produttori-attori, attraverso un suggestivo itinerario di conoscenza esperienziale rivolto ad esperti, giornalisti di settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del vino.

Degustazioni, masterclass, seminari, wine tour, wine talk e wine forum per giornalisti, operatori e winelovers in due luoghi di assoluto rilievo in una delle città più affascinanti al mondo: Galleria Umberto I, monumentale opera del XIX secolo, una delle gallerie più famose ed importanti d’Italia, tappa fissa per chiunque visiti la città, e il MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli situato a Palazzo Zapata, monumentale palazzo di origine seicentesca affacciato sulla elegante piazza Trieste e Trento, cuore della Napoli Reale.

Museo Artistico Politecnico di Napoli

Alla conferenza stampa parteciperanno Cristina Leardi, presidente Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio, Libero Rillo, presidente Sannio Consorzio Tutela Vini, Ciro Giordano, presidente Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Andrea Ferraioli, presidente Consorzio Vita Salernum Vites, Cesare Avenia, presidente Vitica-Consorzio Tutela Vini Caserta, Teresa Bruno, presidente Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli. Concluderà Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Campania.Wine ha il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania ed è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, Campagna Medways_EU European Sustainability. From Mediterranean to the East: new ways to advance Food.