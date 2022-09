Napoli, 49enne ferito alla gamba da colpo di pistola

La Polizia di Stato è alla ricerca di elementi per verificare se l’episodio sia collegato con gli spari che nella stessa zona, la scorsa notte, hanno causato la fuga degli avventori seduti ai tavoli all’aperto di un bar in piazza Trieste e Trento

Ieri sera nel centro di Napoli, un uomo di 49 anni è stato ferito a una gamba da un colpo d’arma da fuoco. Lo ha raccontato agli agenti di polizia la vittima dell’aggressione, che ha dei precedenti. La sua versione è al vaglio degli inquirenti, i quali indagano per verificare se l’episodio sia collegato con gli spari che nella stessa zona, la scorsa notte, hanno causato la fuga degli avventori seduti ai tavoli all’aperto di un bar in piazza Trieste e Trento.

L’uomo ha raccontato di essere stato colpito alla gamba destra da un colpo di pistola mentre stava passeggiando da Borgo Marinari verso piazza Trieste e Trento. Sul posto gli agenti hanno rivenuto un bossolo calibro 6.35. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Pellegrini verso le 5.30 di stamattina e lì ha raccontato alla polizia l’accaduto.

Sempre ieri notte, spari e panico tra i clienti di un bar all’aperto in piazza Trieste e Trento. La scena è stata ripresa da un impianto di videosorveglianza. Anche in questo caso sono in corso le indagini della polizia.