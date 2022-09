La vita è un volo di vorrei

E’ un’ onda di marea la vita,

che ti batte sul cuore tra paura e stupore,

tra dolore e gioia,

tra rimpianti e consapevolezza.

E’ una perla d’ amore che ti caratterizza nel profondo,

mentre scivolando nel tempo si consuma di immenso.

Nelle camere dell’ anima prende forma e senso,

con mistero e meraviglia.

Come ti capovolge così ti travolge,

come ti piega così ti innalza.

E’ canto di passione che ti scuote al suo divenire,

è un fiore di primavera, che si fa spazio in un volo di vorrei!

Giuseppe Parnoffo