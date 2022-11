Mosca, Putin e Miguel Diaz-Canel inaugurano monumento dedicato a Fidel Castro

Il presidente cubano: “le cause della guerra in Ucraina vanno ricercate nella politica aggressiva degli Stati Uniti e nell’allargamento della Nato verso i confini della Russia”

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez si sono incontrati oggi a Mosca per discutere “dello sviluppo” dei rapporti tra Russia e Cuba e dei “punti chiave dell’agenda internazionale” e hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione di un monumento dedicato a Fidel Castro.

Miguel Diaz-Canel Bermudez ha ribadito i forti legami tra Cuba e Russia e ha condannato le sanzioni antirusse imposte unilateralmente dall’Occidente in risposta all’operazione militare di Mosca in Ucraina. “Le cause dell’attuale conflitto in quest’area vanno ricercate nella politica aggressiva degli Stati Uniti e nell’allargamento della Nato verso i confini della Russia, che Cuba ha sistematicamente denunciato nelle sedi internazionali” – ha sottolineato il presidente cubano. Ha anche aggiunto che l’Avana chiede “una soluzione negoziata” al conflitto.