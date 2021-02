Morto suicida Catricalà, ex presidente Antitrust

Aveva 69 anni, si è sparato un colpo di pistola nella sua abitazione di Roma. Fu anche sottosegretario alla presidenza del consiglio

Lo hanno trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Per Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, fonti investigative parlano di suicidio. Si sarebbe sparato un colpo di pistola. Sul posto la Polizia e la Scientifica.

Catricalà aveva 69 anni, dal 2017 era presidente del cda della società Aeroporti di Roma e nei giorni scorsi era stato nominato presidente dell’Igi, l’Istituto grandi infrastrutture.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda. In casa di Catricalà, in via Antonio Bertoloni, si è recato il pm di turno Giovanni Battisti Bertolini.

Sconcerto nel mondo istituzionale. L’Aula del Senato ha rispettato un minuto di silenzio, su invito della presidente Elisabetta Casellati. Di Catricalà si era parlato, nell’ultimo periodo, nel totonomi per la formazione del governo Draghi.