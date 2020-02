Molestie sessuali alla guida turistica, a giudizio Albertini di Napoli Sotterranea: udienza rinviata

La quinta sezione penale del Tribunale di Napoli ha rinviato l’ultima udienza che vede imputato Vincenzo Albertini, titolare di Napoli Sotterranea, accusato di violenza e molestie sessuali nei confronti di Grazia, ex lavoratrice a nero del famoso sito turistico di proprietà del Comune di Napoli. L’udienza è stata rinviata al 23 marzo. Un presidio di lotta è stato promosso dal collettivo “Ex Opg”, dalla Camera popolare del lavoro e Potere al Popolo. “Come eravamo qui stamattina, saremo qui anche la mattina del 23 marzo, ne saremo di più, perché la nostra è una comunità che non lascia indietro nessuno, perché è fondamentale dare tutto l’appoggio e tutta la solidarietà possibile a questa giovane lavoratrice” – ha sottolineato in un nota i militanti e attivisti sociali. Grazia, una donna determinata nel chiedere giustizia, che su Facebook pubblicò un video ricostruendo nei dettagli la sua vicenda: “Ho lasciato un lavoro che amavo e che amo tuttora, mi è stato detto magari te la sei cercata e a causa di queste parole mi sono interrogata, fino a convincersi che questa cosa non poteva finire nel dimenticatoio” – spiega Grazia nel video