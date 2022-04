L’allarme lanciato dal colonnello generale Mikhail Mizintsev.

Il governo ucraino, con il sostegno dei paesi occidentali sta preparando azioni e attacchi nei territori della Repubblica Popolare di Lugansk utilizzando armi di distruzione di massa di civili per poi incolpare le forze armate della Federazione Russa. Lo ha annunciato oggi il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev.

“Kiev, con il sostegno di un certo numero di paesi occidentali, continua a preparare azioni mostruose e spietate con per la distruzione di massa di civili nella Repubblica popolare di Luhansk per accusare ulteriormente le forze armate russe e le formazioni della Repubblica popolare” – ha affermato Mizintsev, che dirige il quartier generale di coordinamento interdipartimentale della Federazione russa per la risposta umanitaria all’Ucraina.

Secondo il generale russo “nel villaggio di Ragovka, nella regione di Kiev, si prevedono provocazioni con l’organizzazione di messinscena con la scoperta di fantomatiche fosse comuni di persone uccise da militari russi uccisi. Per dare maggiore credibilità a questa provocazione, saranno coinvolti nelle riprese un gruppo di esperti forensi ucraini e membri della polizia nazionale”.

“Anche le forze armate ucraine stanno preparando provocazioni con presunti bombardamenti di ambulanze da parte delle forze armate russe” – ha affermato Mizintsev.

Infine Mizintsev ha ricordato che “il quartier generale di coordinamento interdipartimentale della Federazione russa continua a registrare con attenzione gli episodi eclatanti incessanti del trattamento disumano dei civili da parte delle autorità di Kiev”

CiCre