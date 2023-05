Milano: Ilaria, la studentessa che dorme in tenda davanti all’Università per contestare il caro affitti

Pagare 900 euro per una piccola stanza condivisa è troppo

Significativa la lotta contro il caro affitti di Ilaria Lamera, 23 anni studentessa di Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano: ha deciso di dormire in tenda davanti alla sua Università per evidenziare l’impossibilità degli studenti che cercano di crearsi un futuro iscrivendosi nelle facoltà migliori, di trovare alloggi a prezzi accessibili. Non sono viziati, accettano tutto di buon grado, anche di dividere l’appartamento con più compagni. Ma pagare 900 euro per una piccola stanza condivisa fuori Milano, è molto, anzi troppo.

“Non posso permettermi una stanza. Spero che il sindaco Sala venga a trovarmi. Prima di trovare una casa a Milano ero disperata. È davvero estenuante fare avanti e indietro tanto che a volte mi dicevo “quanto vorrei avere una tenda e dormire qua”. E alla fine l’ho fatto davvero” – ha spiegato Ilaria.

Da anni i costi degli affitti milanesi sono fuori portata. Vivere, studiare o lavorare a Milano è impossibile. Nonostante la situazione sia ormai nota non sono ancora state previste delle misure da parte delle istituzioni in grado di rendere più accessibili gli alloggi milanesi.

CiCre