Festival di gol allo Stadio Arechi: Salernitana-Fiorentina finisce 3 a 3

I granata incrementano il vantaggio sulla zona salvezza

Allo Stadio Arechi lo spettacolo non è mancato. Un festival di gol. Sei gol in novanta minuti, prima tripletta italiana di Dia ed un pareggio che soddisfa tutti. La Salernitana conquista il decimo risultato utile consecutivo ed incrementa il vantaggio sulla zona salvezza, ora a meno otto. La Fiorentina recupera tre volte lo svantaggio, evitando la sconfitta.

Ai granata, avanti per tre volte, non basta la tripletta di uno scatenato Dia, ma arriva comunque un punto molto pesante in chiave salvezza. Nico Gonzalez, Ikonè e Biraghi segnano per i viola fissando il definitivo 3-3. L’ex di giornata Paulo Sousa lancia Maggiore e Botheim alle spalle del confermatissimo Dia, panchina per Piatek così come per Jovic a cui Italiano preferisce Cabral in campo assieme a Barak, Ikoné e anche Nico Gonzalez. Una Fiorentina molto offensiva che però paga dazio alla prima occasione: funziona male la trappola del fuorigioco ospite e Bradaric imbuca per Dia che sterza sul destro, mettendo fuori causa Igor, e poi batte Terracciano sul suo palo. Ci mettono un po’ i gigliati a riprendersi dallo shock e solo dopo la mezzora arriva una conclusione viola con Gonzalez che manda alto da posizione defilata. L’appuntamento con il gol è rimandato di pochi minuti per l’argentino che manda le squadre all’intervallo sull’1-1 con un bel colpo di testa a centro area su cross di Dodò.

Le emozioni aumentano esponenzialmente nella ripresa che parte in fotocopia al primo tempo: la Fiorentina si addormenta dietro, Dia ha spazio per arrivare nuovamente davanti al portiere e il tempo necessario per incrociare una conclusione imparabile. La reazione toscana questa volta è immediata e il forcing porta rapidamente al pareggio che arriva grazie a una palla geniale in verticale di Bonaventura: a ricevere c’è Ikone che insacca a porta libera dopo aver dribblato Ochoa. Il portiere granata sale in cattedra poco dopo negando il gol al neoentrato Jovic e inaugurando un finale pieno di emozioni. Su un bel lancio di Coulibaly esce male Terracciano che atterra in area Mazzocchi: per Pezzuto il rigore è sacrosanto e dagli undici metri Dia chiude la tripletta. L’ultima parola però spetta a Biraghi che calcia una punizione da posizione defilata e sorprende tutti indovinando una traiettoria che batte per terra e poi va a insaccarsi dopo un bacino al secondo palo.

Commenti

Il futuro di Dia “dipende da noi, abbiamo fatto valutazioni abbastanza decise e convinte ma mancano ancora cinque partite ed è giusto usare una forma condizionale rispetto al riscatto del giocatore”. Così il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, parla della possibilità che il club granata riscatti l’attaccante Boulaye Dia, anche oggi protagonista con una tripletta nel 3-3 ottenuto dai campani all’Arechi con la Fiorentina.

“Dia – dice De Sanctis nel post partita – sta facendo cose strabilianti. Durante quest’estate probabilmente nessuno si era reso conto di quanto fosse forte, è stato difficile portarlo qui, l’umiltà e l’accettazione della sfida da parte del giocatore è stata decisiva. Sta facendo cose incredibili che lo pongono all’attenzione di tutti, noi abbiamo la forza per trattenerlo, ma si faranno strategie e progetti tutti assieme” spiega De Sanctis ai microfoni di Dazn