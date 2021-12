Maltempo, a Napoli e Caserta domani scuole chiuse per allerta arancione

Per l’intensificarsi del vento nelle ore pomeridiane

A Napoli e Caserta domani scuole chiuse a causa dell’allerta meteo di criticità Arancione. Il sindaco, Gaetano Manfredi, ha firmato in serata l’ordinanza con la quale vengono chiuse domani 2 dicembre “le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado compresi gli asili nido“. Il provvedimento si è reso necessario in conseguenza dell’allerta meteo Arancione diramata dalla Protezione civile regionale considerato che – come si legge nell’ordinanza – “l’intensificarsi del vento nelle ore pomeridiane coincide con il termine delle lezioni scolastiche e l’uscita da scuola degli alunni”.

Anche il sindaco di Caserta Carlo Marino ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, per la giornata di domani.