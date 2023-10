Lorenzo Peluso ospite dell’ambasciata afgana a Roma

Il giornalista salernitano presente oggi ad una tavola rotonda sul tema “Afghanistan, ieri, oggi, e soprattutto domani”

Lorenzo Peluso, giornalista salernitano, presente, in giornata, tra gli ospiti ad una Tavola Rotonda sul tema Afghanistan, ieri, oggi, e soprattutto domani. Luogo dell’incontro, presso l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan a Roma.

L’esperienza di Peluso come corrispondente di guerra

Lorenzo Peluso ha raccontato la sua esperienza di corrispondente da un paese in guerra.

Il giornalista ha effettuato quattordici viaggi in Afghanistan. Soprattutto, ha documentato, con reportage e pubblicazioni, la situazione del paese prima e dopo il ritiro delle truppe NATO. Quest’ultimo avvenuto il 15 agosto del 2021.

Inoltre, Lorenzo Peluso ha parlato delle difficoltà e dei rischi che ha affrontato durante questi viaggi. Questo, per portare alla luce le storie e le testimonianze di chi vive sotto il regime dei talebani. Quest’ultimi, oltretutto, hanno ripreso il potere dopo vent’anni di occupazione straniera. Allo stesso tempo, ha espresso la sua preoccupazione per il futuro dell’Afghanistan. Paese che soffre di una grave crisi umanitaria e di una sistematica violazione dei diritti umani.

L’incontro con l’ambasciatore afghano

L’iniziativa è stata promossa dall’ambasciatore Khaled Ahmad Zekriya. Questi, ha invitato altri esperti e giornalisti a condividere le loro conoscenze e le loro opinioni sull’Afghanistan. L’obiettivo è quello di creare un dialogo e una rete di collaborazione. Il tutto, attraverso chi conosce la realtà afghana e chi può contribuire a sostenere un nuovo intervento. Soprattutto di tipo umanitario, a favore di un popolo che ha bisogno di aiuto e di speranza.

“Afghanistan, ieri, oggi, e soprattutto domani”: il concorso letterario

Il giornalista salernitano Lorenzo Peluso ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo lavoro di embedded in Afghanistan. Qui ha seguito le truppe NATO per quindici anni. Infatti, l’Ambasciatore afghano a Roma, Khaled Ahmad Zekriya, lo ha premiato nell’ambito di un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sulla situazione del Paese degli aquiloni. Paese sconvolto dalla presa di potere dei talebani e da diversi terremoti che hanno causato migliaia di vittime.

Lorenzo Peluso premiato per il lavoro svolto durante la sua carriera

Inoltre, il concorso letterario, intitolato Afghanistan, ieri, oggi, e soprattutto domani, ha premiato il suo ultimo libro, Di là dal fiume. Il Mio Afghanistan, pubblicato nel maggio 2021. In questo volume, Peluso aveva previsto la fine della missione internazionale della NATO e le conseguenze dello scenario che si è poi verificato. D’altra parte, il libro contiene anche cento fotografie che raccontano volti, espressioni e momenti di vita del popolo afghano. Infine, Peluso ha ringraziato l’Ambasciatore e ha espresso la sua solidarietà al Paese che ha amato e documentato con passione e professionalità.