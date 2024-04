l’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele: la risposta dopo l’attacco alla sua ambasciata in Siria

Nel pomeriggio una nave da cargo “legata a Israele” è stata sequestrata dalle forze della Repubblica islamica nello stretto di Hormuz

E’ guerra tra Iran e Israele. E’ guerra dopo il bombardamento israeliano attuato lo scorso 1° aprile, contro l’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, provocando la morte di Mohammad Reza Zahedi, un importante generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Funzionari israeliani hanno confermato che decine di droni sono stati lanciati dall’Iran verso Israele. Lo riporta Ynet. Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i droni suicidi lanciati. Gli stessi rapporti, stimano il tempo di arrivo in Israele attorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia) domani mattina. L’Iran ha annunciato che sta chiudendo lo spazio aereo sopra la sua capitale Teheran. Lo ha riferito il canale televisivo Al-Qahira Al-Ikhbariya, citato dalla Tass. “Il governo iraniano ha ordinato di chiudere lo spazio aereo sopra il distretto della capitale”, si legge.

Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha confermato che “l’attacco iraniano è iniziato con il lancio di dozzine di Uav (droni) verso Israele”. Poi ha sottolineato che “ci vorranno diverse ore per arrivare in piena attività, ma la difesa non è impenetrabile, quindi è importante obbedire alle direttive del Comando del Fronte Interno”

Nel pomeriggio una nave da cargo “legata a Israele” è stata sequestrata dalle forze della Repubblica islamica nello stretto di Hormuz. Si tratta della la Msc Aries, di proprietà di Gortal Shipping Inc, affiliata a Zodiac Maritime, e noleggiata da Msc, che è stata abbordata dalle autorità iraniane con un elicottero: a bordo ci sono 25 membri dell’equipaggio, come confermato da Msc. Gli Usa chiedono il rilascio immediato. Intanto il Fronte del Comando interno israeliano, vista la situazione legata all’Iran, ha deciso che saranno “proibite le attività educative“, chiudendo così scuole e asili “in tutto il Paese”

“Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell’Iran”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo: “i nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco”. “Apprezziamo il fatto – ha aggiunto – che gli Usa siano al fianco di Israele, così come il sostegno della Gran Bretagna, della Francia e di molti altri paesi. Chiunque ci fa del male, noi lo colpiamo. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con freddezza e determinazione“

