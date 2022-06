Lavrov, Occidente impedirà all’Ucraina di riprendere negoziati

Kiev ha interrotto i colloqui con Mosca dopo una visita in Ucraina del capo del Pentagono Lloyd Austin e del segretario di Stato Usa Antony Blinken

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov accusa i paesi occidentali, in primis gli Stati Uniti di ostacolare la ripresa dei negoziati di pace. “Le potenze occidentali non consentiranno all’Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati con la Russia ha detto Lavrov, in un’intervista all’emittente nazionale della Bielorussia trasmessa oggi e ripresa dall’agenzia di stampa Tass.



“Non vedo la possibilità per gli ucraini di essere autorizzati a riprendere i negoziati“, ha sottolineato Lavrov.

“E non vedo alcuna possibilità per l’Ucraina di avanzare alcuna proposta. Ma nemmeno noi faremo proposte. Abbiamo avanzato le nostre molto tempo fa. Ora la palla è nel loro campo“, ha aggiunto il ministro di Vladimir Putin.



In precedenza, ricorda la Tass, il consigliere del presidente russo e capo negoziatore, Vladimir Medinsky, aveva detto che Kiev ha interrotto i colloqui con Mosca dopo una visita in Ucraina del capo del Pentagono Lloyd Austin e del segretario di Stato Usa Antony Blinken