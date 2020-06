L’assassinio di George Floyd, le proteste continuano

Almeno 90 persone sono state arrestate a New York

Continuano le manifestazioni di protesta in molte Città degli Stati Uniti contro l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd durante il suo arresto nel mese di maggio a Minneapolis. Durissimi scontri tra manifestanti e agenti di polizia hanno avuto luogo a New York, dove un esponente delle forze dell’ordine è rimasto ferito. Almeno 90 persone sono state arrestate, secondo quanto confermato dalla polizia cittadina. Cortei di protesta hanno avuto luogo anche a Los Angeles e Atlanta, dove non ci sono stati grossi incidenti, e a Washington, dove la Casa Bianca è stata blindata dalla polizia militare e dalle forze dell’ordine.

A New York i tafferugli si sono verificati nell’area di Brooklyn, dove centinaia di persone si sono riunite per marciare verso Cadman Plaza. Qui sono stati affrontati e respinti dalla polizia, che ha portato via “decine di persone”, secondo una testimonianza della Cnn. Pacifiche sono state invece le manifestazioni nella capitale Washington, dove migliaia di persone sono tornate in strada nonostante il coprifuoco. La gente si è ritrovata a Lafayette Park e si è messa in movimento verso l’area della Casa Bianca, la cui protezione è stata rafforzata. Ci sono stati alcuni momenti di tensione, ma al momento non si registrano tafferugli con le forze dell’ordine.Ad Atlanta, in Georgia, nonostante qualche momento di tensione intorno alle 21 di ieri, ora locale, le manifestazioni si sono svolte in maniera pacifica. “Il 99,9% delle proteste sono state pacifiche”, ha confermato Kevin Knapp, un ufficiale della polizia locale.