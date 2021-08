La lotta contro il Green Pass non arretra: 500 mila in corteo in Italia e Francia(Video)

Si estende la mobilitazione contro il lasciapassare

Sesto sabato consecutivo di mobilitazione contro il Green Pass, il lasciapassare sanitario. 200 mila persone hanno sfilato in corteo in molte città italiane. Massiccia partecipazione a Milano (30 mila persone), Roma(10 mila), Torino(10 mila), Bologna (15 mila). Trento(5 mila). A Napoli, assemblea con mille persone in piazza Dante. Possenti manifestazioni in Francia: 300 mila persone hanno marciato in moltissime città del Paese per contestare la tessera sanitaria che discrimina.

CiCre