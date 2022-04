La Cina accusa gli Stati Uniti: “Siete dei terroristi finanziari”

Le sanzioni a Mosca e le armi a Kiev alimentano la guerra

La Cina attacca duramente gli Stati Uniti per le sanzioni alla Russia accusando l’amministrazione Biden di “terrorismo finanziario”. E bolla Washington come principale responsabile dell’origine della guerra in Ucraina con la linea dell’allargamento della Nato verso est. Un conflitto per Pechino alimentato dalle armi date a Kiev: “E’ come gettare benzina sul fuoco”.



Sulle atrocità commesse a Bucha , l’invito cinese a “tutte le parti è di esercitare moderazione fino a quando non saranno diffusi i risultati dell’indagine”. Pechino continua dunque a perseguire la politica della ‘non condanna’ dell’aggressione di Mosca, in linea con “l’amicizia senza limiti” che è stata ufficializzata il 4 febbraio dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin, sollecitando al contrario Washington a dimostrare il reale impegno per la rapida soluzione del conflitto.

“Se gli Stati Uniti sono interessati con sincerità a risolvere la crisi in Ucraina, dovrebbero smettere di sventolare il bastone delle sanzioni“, ha detto nel briefing quotidiano il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. “Se sperano sinceramente di aiutare a ridurre l’escalation, dovrebbero smettere di gettare benzina sul fuoco, di imporre sanzioni e atti coercitivi”, ha aggiunto, accusando gli Usa di minacciare Mosca invece di promuovere i colloqui di pace russo-ucraini.



Così facendo, “gli Stati Uniti traggono profitto dal caos e le sanzioni non riporteranno pace e sicurezza”, ha incalzato il portavoce. Mentre, per quanto riguarda le accuse di Kiev contro la brutalità delle truppe russe sui civili, “la verità deve essere scoperta e qualsiasi accusa deve essere basata sui fatti”. Attribuendo “grande importanza alla situazione umanitaria in Ucraina” ed esprimendo forte “preoccupazione per le conseguenze sui civili, Zhao ha precisato che i resoconti e le immagini di morte nella città di Bucha sono molto inquietanti”. Ma la verità “dell’origine dell’incidente deve essere ancora scoperta” e “le questioni umanitarie non dovrebbero essere politicizzate: qualsiasi accusa dovrebbe basarsi sui fatti”.



Intanto, a due giorni dalla seconda telefonata tra i ministri degli Esteri di Cina e Ucraina, Wang Yi e Dmytro Kuleba, che ha alimentato le aspettative su contatti preparatori di una telefonata tra i leader dei due Paesi Xi Jinping e Volodymyr Zelensky, il Quotidiano del Popolo ha attaccato frontalmente gli Usa, accusati di “terrorismo finanziario” per l’uso delle sanzioni contro la Russia che minacciano pesanti ripercussioni su scala globale.

Nel sesto commento di fuoco delle ultime settimane dedicato al ruolo di Washington, la voce del Partito comunista cinese ha accusato gli Stati Uniti di “egemonismo economico” e di uso di “armi economiche” in risposta all’aggressione delle truppe di Mosca, minacciando di “costringere altri Paesi a conformarsi alla loro unilateralità in violazione della stabilità globale e del sostentamento di tutti i Paesi”