L’Unione Europea dovrebbe impegnarsi per la pace, invece si prepara per la guerra nucleare

La Commissione dell’Unione Europea dovrebbe impegnarsi per favorire un accordo, un compromesso dignitoso tra Russia e Ucraina, invece, si prepara militarmente ad una guerra nucleare.

Decisioni politiche scellerate. L’organismo comunitario sta creando riserve strategiche attraverso il meccanismo di protezione civile per migliorare la preparazione e la risposta a rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

E’ inclusa una riserva strategica da 540,5 milioni di euro, in collaborazione con l’agenzia Hera, in attrezzature, farmaci e altro per il trattamento dei pazienti esposti o riserve di decontaminazione. Ha già mobilitato la riserva medica Unione Europea per procurarsi compresse di ioduro di potassio. Quasi 3 milioni di compresse di iodio sono state consegnate in Ucraina con il meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea, con l’aiuto di Francia e Spagna.

La Health emergency and preparedness response authority (Hera), è stata presentata il 16 settembre 2021, è la gemella dell’americana Barda, l’agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati creata nel 2006 dagli Stati Uniti per affrontare le minacce per la salute pubblica, e avrà il compito di anticipare le minacce e le potenziali crisi sanitarie.

In caso di emergenza, funzionerà come centro unico di acquisto, assicurando lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di medicinali, vaccini, e materiale sanitario