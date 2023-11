Israele bombarda la sede Onu, altri morti e feriti. Antonio Guterres: “la Striscia di Gaza sta diventando un cimitero di bambini”

Hanno perso la vita anche 101 membri del personale Onu.

La scorsa notte le forze israeliane hanno bombardato il complesso delle Nazioni Unite a Gaza.

L’amministratore delle Nazioni Unite Achim Steiner ha detto che l’attacco israeliano ha ucciso e ferito i palestinesi che cercavano rifugio all’interno del complesso.

Dura reazione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

“Gli attacchi condotti dal gruppo islamista palestinese Hamas in Israele lo scorso 7 ottobre non possono essere utilizzati per giustificare una punizione collettiva dei residenti di Gaza – ha dichiarato Antonio Guterres, in un’intervista all’emittente statunitense “Cnn”. La Striscia, ha detto il capo del Palazzo di vetro, sta diventando un “cimitero di bambini” e nella guerra in corso hanno perso la vita anche 101 membri del personale Onu.

“Il numero delle vittime – ha sottolineato – mostra che qualcosa nelle operazioni militari di Israele e’ chiaramente sbagliata”. Guterres si è anche detto “molto preoccupato” dal possibile allargamento del conflitto in Libano e in altre aree del Medio Oriente, e ha ribadito la propria posizione favorevole a una soluzione a due Stati, considerata l’unica possibile al conflitto israelo-palestinese.

Da parte sua, il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della Sanita’, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto sapere di aver perso i contatti, con i suoi interlocutori nell’ospedale di Al Shifa, situato sempre a Gaza City, intorno al quale si stanno svolgendo intensi combattimenti tra il movimento islamista Hamas e i militari israeliani. “L’Oms è molto preoccupata per la sicurezza del personale sanitario, dei centinaia di pazienti malati e feriti e dei neonati che hanno bisogno di assistenza respiratoria, così come degli sfollati che si trovano all’interno dell’ospedale”, ha scritto Tedros su X (ex Twitter)