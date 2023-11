“Arte in Danza 2023” premia la maestra del talent di “Amici” che ha fatto la storia della danza classica

Alessandra Celentano, la maestra di Amici che ha fatto la storia della danza classica, premiata da Arte in Danza 2023. Infatti, ieri, domenica 12 novembre 2023, al Teatro Barba di Cava dei Tirreni si è tenuto il Gran Gala in suo onore, con la partecipazione di alcuni dei suoi allievi più famosi. Alessandra Celentano ha iniziato la sua carriera come prima ballerina nell’Aterballetto, dove ha interpretato ruoli di spicco in opere come Lo Schiaccianoci, Carmen e Riccardo III. Successivamente, ha lavorato come maître de ballet nei principali teatri italiani, collaborando con stelle come Roberto Bolle e Carla Fracci. Inoltre, dal 2003 è entrata a far parte del cast di Amici, il talent show di Canale 5, dove ha insegnato danza classica e coreografia a generazioni di giovani talenti. Sicuramente, la sua personalità forte, severa, ironica e iconica l’ha resa una delle figure più amate e discusse del programma.

Il Premio Arte in Danza 2023 le è stato conferito dai direttori artistici Pina Testa e Stefano Angelini, che hanno scelto di omaggiare una professionista che ha dedicato la sua vita all’insegnamento con rigore e disciplina. Inoltre, l’evento è stato patrocinato dal Comune di Cava de‘Tirreni, il Conseil International de La Danse dell’Unesco ed ha visto la presenza di numerosi ospiti del mondo della danza e dello spettacolo.

LE DICHIARAZIONI

“Abbiamo scelto di premiare chi, come noi, si dedica all’insegnamento della danza con rigore e disciplina. Siamo felici di aver avuto la Celentano come ospite d’onore. Speriamo che i suoi occhi e i suoi consigli siano uno stimolo per i futuri ballerini”. Così hanno detto Pina Testa e Stefano Angelini, direttori artistici di Arte in Danza.

Alessandra Celentano, a Cava de’Tirreni Gran Gala in suo onore – Pina Testa e Stefano Angelini

La manifestazione, alla sua 8^ edizione, è iniziata sabato 11 novembre 2023 alle 18.30 con una serata dal titolo “Viaggio nella Danza, stili a confronto”. Si è trattato di un percorso tra linguaggi diversi che hanno raccontano storie, emozioni e suggestioni personali. Inoltre, il week end successivo, sabato 18 novembre 2023, ci saranno due spettacoli alle 17.00 e alle 20.30. Sul palco del Teatro Barba si esibiranno le scuole di danza più rappresentative della Campania. Il confronto e la messa in scena sono la linfa vitale per questi giovani appassionati di danza. Infine, domenica 20 novembre 2023 alle 18.30 l’evento si chiude con “La danza nel mondo”, un viaggio tra paesi, tradizioni e culture che si incontrano sul palcoscenico.

INFORMAZIONI

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni tel. 392 359 56 46.