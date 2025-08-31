Incidente mortale sulla Napoli-Salerno: muoiono due giovani di Torre Annunziata

Le vittime avevano 22 e 27 anni. Gravi feriti in ospedale.

Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, all’altezza del casello di Portici. Il bilancio è tragico: due giovani di Torre Annunziata sono morti, altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti. Coinvolti complessivamente tre veicoli.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, una delle auto avrebbe sbandato per cause ancora in fase di accertamento, urtando violentemente un’altra vettura e finendo poi contro una cuspide stradale. L’impatto ha innescato una carambola che ha coinvolto anche un terzo veicolo.

Le vittime sono Salvatore Izzo, 22 anni, e Vincenzo Cozzolino, 27 anni. Entrambi viaggiavano a bordo di un’Audi A3 insieme ad altri due giovani, rispettivamente di 22 e 24 anni. Il 22enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il 24enne è stato invece trasferito all’Ospedale del Mare, con diverse fratture.

I passeggeri dell’altra vettura coinvolta hanno riportato contusioni lievi, ma restano sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118 e la polizia stradale, che ha dovuto gestire anche il traffico in tilt: il tratto dell’autostrada in direzione Salerno è stato chiuso per diverse ore, causando lunghe code.

Il lavoro dei soccorritori si è rivelato particolarmente complesso: le vittime e i feriti sono stati estratti dalle lamiere dell’auto solo dopo un delicato intervento di emergenza. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

