Ilaria Salis è arrivata in Italia: ora è libera

Il padre Roberto venerdì è partito per l’Ungheria in auto per riportarla a casa a Monza

È tornata in Italia Ilaria Salis l’insegnante eletta con Alleanza Verde e Sinistra al Parlamento europeo. Il padre Roberto Salis venerdì è partito per l’Ungheria in auto per riportarla a casa a Monza. La 39enne è arrivata alle 19:20 nell’abitazione dei genitori, presidiata da carabinieri e da agenti della Digos, e ha sorriso vedendo i giornalisti che la aspettavano.

Roberto Salis ha mantenuto la promessa: un viaggio in auto di 2mila chilometri in 24 ore. “La riporto a casa io”, aveva detto e così ha fatto. E’ partito da Monza venerdì ed è andato a riprendere sua figlia Ilaria che ha lasciato Budapest per tornare in Italia dopo aver trascorso quasi 500 giorni in Ungheria dove è stata arrestata l’11 febbraio del 2023 con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra.

Ora ‘è finito un incubo’, ha detto appena è sceso dall’auto, mentre sua figlia “molto stanca e provata” è salita subito a casa, dopo aver sorriso quasi stupita vedendo i giornalisti che l’aspettavano. Insieme, si sono fatti una foto davanti al cartello stradale di Monza e adesso possono pensare alla festa di lunedì per festeggiare i suoi 40 anni. “Ma dobbiamo farne due per recuperare quella dell’anno scorso”, sorride il padre che annuncia felice la fine della sua missione: “Ora io do le dimissioni da portavoce di Ilaria ed esco completamente di scena”.