Il Senato degli Stati Uniti ha riconosciuto l’esistenza di laboratori biologici in Ucraina

Sottosegretario Nuland: vogliamo impedire che i laboratori finiscano sotto il controllo dell’esercito russo

Ci sono laboratori biologici in Ucraina dove si svolgono ricerche. Gli Stati Uniti stanno cercando di impedire il trasferimento di strutture sotto il controllo dell’esercito russo. Lo ha annunciato martedì 8 marzo il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland.

“Ci sono strutture di ricerca biologica in Ucraina, infatti ora siamo piuttosto preoccupati che l’esercito russo possa cercare di prenderne il controllo. Quindi stiamo lavorando con gli ucraini per garantire che possano impedire che uno di questi materiali di ricerca cada nelle mani delle forze armate russe”, ha affermato in un’audizione alla commissione per gli affari esteri del Senato degli Stati Uniti. La trasmissione è ospitata da Reuters sul suo canale YouTube.

Nelle ultime ore , la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che i componenti di armi biologiche sono sviluppati nei laboratori ucraini nelle immediate vicinanza del territorio russo.. Zakharova ha osservato che queste informazioni confermano la validità delle ripetute affermazioni della Russia sulle attività biologiche militari degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Lo scorso 7 marzo, il ministero della Difesa russo ha parlato della formazione in Ucrania di una rete di oltre 30 laboratori biologici che lavorano nell’ambito del programma del Pentagono. Possono essere suddivisi in ricerca e sanitario-epidemiologico. Il committente delle attività corso è il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Lo stesso giorno, il presidente del comitato investigativo della Federazione Russa, Alexander Bastrykin, ha incaricato gli investigatori di verificare i fatti, ovvero la presenza dei laboratori per la produzione di armi biologiche.

Il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, annunciò la scoperta di un un programma biologico militare in corso in Ucraina, finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Konashenkov evideziò che dopo l’inizio dell’operazione russa per proteggere i civili nel Donbass, il Pentagono aveva serie preoccupazioni sulla divulgazione di informazioni provenienti da esperimenti biologici segreti sul territorio dell’Ucraina.