Castellammare di Stabia, blitz dei carabinieri: arrestati capi e gregari del clan Vitale

Indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia

Brillante operazione dei carabinieri a Castellammare di Stabia e in altri comuni della provincia di Napoli. Undici persone sono finite in manette nell’ambito di un’operazione contro il clan Vitale. Tra gli arresti figurano anche i boss Ciro e Maurizio Vitale. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Per una persona è stato disposto l’obbligo di dimora.

L’indagine, condotta dai carabinieri di Castellammare di Stabia e coordinata dalla Dda di Napoli, ha avuto inizio nel novembre del 2019, quando i militari dell’Arma hanno scovato nel centro antico della città un appartamento, protetto da un sistema di videosorveglianza, dove si presumeva venissero commercializzate sostanze stupefacenti.