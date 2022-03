Il Pd comanda, la Rai esegue e censura il prof Orsini: non è omologato al pensiero unico guerrafondaio

Berlinguer: “Non mi hanno informata”

Il Partito democratico comanda, i vertici Rai eseguono. Censurato il sociologo Alessando Orsini, docente della Luiss da giorni nel mirino della politica per le sue posizioni critiche nei confronti della Nato, da molti bollate come filo-Putin. Cancellato il contratto di collaborazione con Cartabianca.

In mattinata, il deputato del partito democratico Andrea Romano aveva annunciato la presentazione di una interrogazione parlamentare sul contratto stipulato da viale Mazzini. “Il professor Orsini può dire in tv tutte le stupidaggini che vuole – dice – ma non pretenda di essere pagato con i soldi degli italiani”.

La replica ufficiale non si fa attendere, i vertici Rai fanno sapere di aver annullato il contratto.



Piccata la replica di Bianca Berlinguer: “Apprendo che il contratto sottoscritto dalla Rai e dal professore Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di Rai3 senza che io sia stata consultata in merito. Una decisione che limita gravemente il mio ruolo di autrice e di responsabile di Cartabianca per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli ospiti e di conseguenza dei contenuti sui quali si costruisce la discussione”, dice la giornalista. “Aggiungo che non condivido la decisione di escludere una voce certamente rappresentativa di un’opinione presente nella società italiana e tra gli studiosi, in quanto ciò porterebbe a una mortificazione del dibattito che per essere tale deve esprimere la più ampia pluralità di idee”, continua sempre Berlinguer. Che poi si chiede: “Non è forse questa la missione del servizio pubblico?”.

Il professore, dal canto suo, replica a stretto giro di posta alla Rai: “Ho scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo motivo, annuncio – dichiara – che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente”.