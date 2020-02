Il leader delle sardine, amico dei Benetton difende i vitalizi e viene contestato

Santori critica la manifestazione del Movimento 5 Stelle

Mattia Santori, leader delle cosiddette Sardine, dopo aver posato sorridente in foto accanto ai Benetton, ora si scaglia in difesa dei vitalizi sostenendo che la manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle contro i ricorsi sia ‘strumentale’. Una posizione alquanto singolare. A quanto pare, il ricco rampollo bolognese vorrebbe avere il monopolio della piazza e decidere chi deve scendere o no in piazza. Oggi Santori è stato duramente contestato al termine dell’incontro con il ministro per il sud Peppe Provenzano, davanti alla sede del governo di Largo Chigi. Roberto Berardi, ex lavoratore delle Autostrade, ha affrontato il leader delle cosiddette sardine contestandogli, in romanesco verace, l’incontro con Luciano Benetton e Oliviero Toscani. “Vi dovete vergognare, gli appalti delle autostrade sono tutti truccati”, ha detto Berardi puntando il dito contro Santori.