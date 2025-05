Il giornalismo non è un crimine: due eventi a Napoli per difendere la libertà di stampa, mentre l’Italia scivola al 49°posto nel mondo

Oggi, alle ore 12, in piazza del Gesù, promosso un flash mob con Amnesty International, Articolo21 e il festival Imbavagliati: una mobilitazione collettiva per gridare che il diritto di informare e di essere informati non si tocca.

La libertà di stampa non è un diritto acquisito. È una battaglia quotidiana. E oggi, 3 maggio 2025, in occasione della Giornata internazionale per la libertà di stampa, il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania (SUGC) scende in piazza per ricordarlo con due iniziative forti, simboliche, ma soprattutto necessarie.

Oggi, alle ore 12, in piazza del Gesù a Napoli, promosso un flash mob con Amnesty International, Articolo21 e il festival Imbavagliati: una mobilitazione collettiva per gridare che il diritto di informare e di essere informati non si tocca.

Ma la battaglia non finisce qui. Il 5 maggio, dalle 9, 30, si parlerà di libertà e verità con gli studenti dell’Istituto Ferraioli di Poggioreale, nel cuore di Napoli. L’incontro, dal titolo emblematico “Il giornalismo non è un crimine”, vedrà le testimonianze di giornalisti sotto protezione e ospiti come Arturo Muselli, attore impegnato, e Anna Motta e Pino Paciolla, genitori di Mario Paciolla, il giornalista cooperante napoletano ucciso in Colombia mentre lavorava per l’ONU.

“La libertà di stampa non è un bene scontato – afferma Geppina Landolfo, segretaria del SUGC – ogni giorno siamo impegnati a difenderla, non solo da minacce e aggressioni, ma anche da leggi bavaglio che comprimono il diritto di cronaca”.

E i dati le danno ragione. Secondo l’ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières, la situazione globale è ai minimi storici: più della metà della popolazione mondiale vive in Paesi dove l’informazione è sotto assedio. L’Italia perde tre posizioni rispetto al 2024 e scivola al 49° posto nella classifica globale sulla libertà di stampa. È il peggior risultato in Europa occidentale.

In cima alla classifica, la Norvegia, seguita da Estonia e Paesi Bassi. In fondo, le solite tre: Cina, Corea del Nord ed Eritrea. Ma è sul nostro Paese che l’analisi di RSF suona come un allarme: “In Italia – scrive l’organizzazione – la libertà di stampa è minacciata da organizzazioni mafiose, in particolare al Sud, e da gruppi estremisti che ricorrono alla violenza. Ma anche la politica gioca la sua parte, tentando di ostacolare la libera informazione attraverso leggi bavaglio e cause civili pretestuose”.

Non è solo una questione di sicurezza fisica per i giornalisti, ma anche di sopravvivenza economica dell’informazione indipendente. “Se i media sono finanziariamente in difficoltà – avverte Anja Osterhaus, direttrice generale di RSF – chi smaschererà disinformazione e propaganda?”

In un mondo dove l’informazione è minacciata su più fronti – repressione, precarietà, censura – tornare in piazza, parlare con i giovani, ricordare il valore del giornalismo libero, è un atto politico e civile.

Il messaggio è chiaro, forte, e oggi più urgente che mai: senza stampa libera, non c’è democrazia.

Ciro Crescentini