I virologi canterini sommersi dalle critiche sui social: “E noi dovremmo fidarci di questi?”(Video)

Bassetti, Crisanti e Pregliasco cantano a Radiouno

I virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco si trasformano in canterini e si esibiscono in un’interpretazione sui generis sulle note di Jingle Bells per “Un giorno da pecora” su Rai Radiouno.

Il video dell’interpretazione canora non è stato accolto positivamente dai radioascoltatori. Giudizi negativi anche sui social.

Significativi alcuni commenti su Facebook e Twitter. “Questo è il livello degli ‘esperti’”. E ancora: “Mi è venuta voglia immediata di una dose. Quella sbagliata”; “E noi dovremmo fidarci di questi?” “Non volevo crederci. Vorrei non averli mai visti”; “Mi auguro sia un fake, contrariamente sono da Tso”. Non è mancata neppure la stoccata alla Rai: “Televisione pubblica con canone televisivo in bolletta” ha scritto un utente. “Penso si sia raggiunto un limite di decenza oltre il quale è difficile ritornare indietro”.

Il video dei virologi canterini

Dunque, lo stacchetto dedicato al cosiddetto Natale sicuro grazie alla vaccinazione si è rivelato un boomerang. Ecco il testo: “Sì sì sì vax vacciniamoci – Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare – Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu – Se vuoi andare al bar -felice a festeggiar – le dosi devi far – per fare un buon Natal – mangia il panettone – vai a fare l’iniezione – proteggi gli altri oltre a proteggere anche te – con la terza dose tu avrai feste gioiose – Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu – per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi”