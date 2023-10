I nonni, bene dell’umanità: domenica saranno celebrati a Giffoni

Una giornata tra proiezioni, attività e giochi tutta dedicata ai giffoner e ai loro nonni

I nonni, gli angeli custodi dei bambini, festeggiati a Giffoni. Infatti, domenica, 8 ottobre 2023, sarà una giornata speciale dedicata a loro e ai loro nipoti.

Per la gioia dei palati, il programma prevede una colazione insieme, con dolci, latte, caffè e succhi di frutta. Ci sarà la proiezione di un film di animazione, scelto appositamente per l’occasione, giochi a tema e un ricordo fotografico.

Inoltre, il direttore Claudio Gubitosi saluterà i partecipanti e illustrerà il percorso che coinvolgerà sempre più i nonni. L’iniziativa è gratuita e vuole valorizzare il loro ruolo nella società.

I nonni sono un patrimonio dell’umanità, custodi di storie e di memoria, dispensatori di sorrisi e amore, produttori di fiducia e serenità. Sono sempre pronti a tendere la mano, a comprendere senza giudicare, a partecipare ai successi dei loro nipoti.

Dunque, porta i nonni al cinema: è il claim di Giffoni, che li invita a condividere una mattinata di complicità e divertimento con i bambini. Questa è una bella occasione per rafforzare il legame tra le generazioni e per far sentire loro importanti e amati.

Non perdete questa opportunità unica e andate a Giffoni per festeggiare i nonni.

La voce di Claudio Gubitosi

“Sarà l’occasione per stimolare tutti i nonni, a partire da me, a dedicare con sempre maggiore entusiasmo una parte del loro tempo ai più giovani – spiega Claudio Gubitosi – Ogni nonna e ogni nonno ha tanto da dare, non solo ai propri nipoti ed è giusto che questo patrimonio venga valorizzato. Giffoni intende farlo creando una vera e propria banca del tempo che permetterà a tutti di conoscersi meglio e di costruire nuovi legami basati sul dialogo e sulla fiducia. Per questo invito le famiglie a partecipare, quelle dei giffoner e quelle che, in questa circostanza, potranno per la prima volta scoprire un mondo, il nostro, fatto di progettualità, condivisione, passione e successi”.