Un grande Napoli, meritava di più

Il Real vince 3-2 al Maradona

La grande gara degli azzurri di Garcia non basta per evitare la sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions League. Allo Stadio Maradona la partita finisce 3-2 per i Blancos.

Ostigard apre le danze al 19’, poi la rimonta spagnola con Vinicius (27’) e Bellingham (34’). Zielinski su rigore riporta l’incontro in equilibrio al 54’, ma al 78’ la gara viene decisa dall’autogol di uno sfortunato Meret dopo una gran botta di Valverde.

Nel finale, gli azzurri non riescono a pungere e il Real resiste, portando a casa una vittoria che significa vetta solitaria del girone dopo due giornate.

Il Napoli, secondo a quota 3 insieme al Braga, tornerà in campo il 24 ottobre a Berlino contro l’Union ultimo in classifica.