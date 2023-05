Gravissimo incidente stradale a Mercato San Severino: morte madre e figlia 14enne

Un ragazzo di 7 anni trasportato in gravissime condizioni in ospedale

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto sull’A30, al chilometro 52.600, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Un auto, una Toyota Yaris a quanto pare, mentre procedeva in direzione Nord, avrebbe impattato contro i due guardrail e poi si sarebbe ribaltata. Nell’impatto una ragazzina 14enne è stata sbalzata fuori dall’auto perdendo la vita. La madre 40enne, nonostante l’immediato soccorso in ospedale è deceduta. L’altro figlio di 7 anni è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Ferito ma in modo lieve anche un uomo che si trovava nell’auto.