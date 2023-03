Garante dei disabili: “No a discriminazioni”

L’avvocato Colombo, plaude al comportamento dei ragazzi che hanno espresso solidarietà e condivisione con il loro compagno disabile discriminato

I protagonisti della vicenda sono i ragazzi che frequentano l’ultimo anno del Liceo linguistico di Frigento, in provincia di Avellino, che a pochi giorni dalla partenza, per una gita scolastica, si sono stretti intorno al loro compagno, costretto alla carrozzella per una grave disabilità, dopo che la compagnia di viaggio aveva comunicato all’istituto di non avere pedane e cabine per consentire il trasporto dello studente.

Immediata la decisione: “Senza di lui, non partiamo“.

Una presa di posizione condivisa da tutti gli altri studenti della sede di Frigento e di quella capofila di Grottaminarda.

Il preside, Attilio Lieto, ha dichiarato di essere fiero dei sui alunni e si è impegnato per riorganizzare la gita e farla tutti insieme.

Attilio Lieto

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, con un comunicato stampa di oggi, plaude al comportamento dei ragazzi che hanno dimostrato che di fronte alle ingiustizie non ci si può girare dall’altra parte e espresso solidarietà e condivisione con il loro compagno discriminato.

Ancora una volta, i più giovani danno una lezione di vita e un esempio da seguire a tutta la società.

Solo in questo modo si può cambiare la cultura sulla disabilità e destinare le adeguate risorse per il rispetto del diritto alle pari opportunità.