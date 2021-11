Frascati, commissario di polizia muore nonostante il vaccino. Il sindacato: “abolire il Green Pass”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Il paradosso di oggi! Una squadra investigativa del Commissariato di Frascati (Roma) composta da 6 poliziotti di cui 4 “vaccinati” e 2 “non vaccinati”, con quest’ultimi assenti dal lavoro. Dei 4 “vaccinati” 3 di loro contraggono il virus della SARS-CoV-2 ed il povero Commissario Massimo Biazzetti, ad un anno dalla pensione, finisce in terapia intensiva e poi muore! (ditemi se questo non è omicidio di Stato?) Il paradosso ? Oggi “non vaccinarsi” ti permette di aggirare le normative sul “Green Pass” assentandosi dal lavoro e quindi TI SALVI LA VITA!



Come segretaria provinciale sono mesi che richiediamo i tamponi salivari Covid-19 in luogo della Certificazione Verde Covid-19 che, non essendo uno strumento di controllo sanitario non garantisce la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La morte del Commissario Biazzetti ne è la prova concreta che, il “Green Pass” mette a rischio la Salute di tutti gli appartamenti alla Polizia di Stato.



Ad oggi solo i poliziotti che accedono al luogo di lavoro a mezzo dei tamponi, pagati di tasca loro, sono gli unici che garantiscono di entrare sani a lavoro, inoltre, nel caso contraggono il virus della SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro potranno dimostrare di essere entrati negativi, si potrà accettare così che “l’infortunio”, come è stato classificato dalla nostra Direzione Centrale di Sanità l’infezione da SARS-COV-2, è effettivamente avvenuto sul luogo di lavoro durante il servizio, almeno qualcuno risarcirà la famiglia.



Da sindacalista mi sento di affermare che, oggi la terapia genica sperimentale, erroneamente chiamata “vaccino” non ti evita di contrarre il virus della SARS-CoV-2, non ti evita di entrare in terapia intensiva e soprattutto non ti evita di morire.



Visto ciò, noi non molleremo nella nostra lotta contro il “Green Pass” in quanto strumento inutile e discriminatorio che viola i Regolamenti della Comunità Europea. Continueremo a chiedere a gran voce, come da mesi facciamo, i tamponi gratis per tutti! “vaccinati” e “non vaccinati” in quanto unico strumento che garantisce la negatività alla SARS-COV-2 quindi il diritto alla salute e il diritto al lavoro.

Il Green Pass dovrà essere revocato, come sentenziato anche dal Giudice del Tribunale Europeo organo di primo grado della Corte di Giustizia Europea per i parlamentari e lavoratori di quel Parlamento.



Come organizzazione sindacale chiedere a tutti i dirigenti la “disapplicazione d’urgenza” delle norme sui “Green Pass” ai sensi dell’art. 43 della Legge 234/12 Attuazione della normativa UE, siamo pronti a qualsiasi azione giudiziale e stragiudiziale per difendere i nostri colleghi.



Antonio Porto, Segretario Generale Provinciale LES Polizia di Stato di Caserta