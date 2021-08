Francia, 180 cortei e 400 mila persone in piazza contro il Green Pass

50 mila manifestanti a Parigi. Iniziative di lotta organizzate spontaneamente con la sola forza del passaparola e dei social network

Cinquantamila mila persone hanno marciato per le vie di Parigi e altri 400 mila in 180 cortei organizzati in piccoli e grandi comuni francesi medie per protestare contro il pass sanitario, che, a partire dal 9 agosto, sarà necessario per entrare nella maggior parte dei posti, dai ristoranti ai cinema ai trasporti. Iniziative di lotta organizzate spontaneamente con la sola forza del passaparola e dei social network. Un movimento forte, determinato, vivace e radicale che scende in piazza per il terzo sabato consecutivo. E’ composto da vaccinati e non vaccinati, disoccupati, operai, insegnanti, professionisti, studenti, pensionati e artigianati. Tutti uniti contro il lasciapassare sanitario introdotto dal presidente Macron.