FPLP: “Il cessate il fuoco è frutto della resistenza. Nessun controllo straniero su Gaza”

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina saluta la mobilitazione internazionale e invita a non fermarsi: “La pressione globale deve continuare contro l’occupazione”.

In una fase storica cruciale, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) rompe il silenzio e interviene con un comunicato ufficiale che accompagna il recente accordo per un cessate il fuoco. Parole nette, che vanno ben oltre la contingenza militare, indicando una chiara direzione politica: la resistenza non si ferma e la Palestina non sarà mai addomesticata.

Il FPLP, organizzazione marxista-leninista rivoluzionaria nata nel 1967, ha ribadito con forza la necessità di un processo interamente palestinese, svincolato da tutela straniera e da ingerenze occidentali. Il comunicato, che si inserisce nel contesto del piano proposto dall’amministrazione USA e noto come “piano Trump per il cessate il fuoco”, segna un punto di svolta, non solo tattico, ma profondamente politico: Gaza deve rimanere saldamente nelle mani di chi ha resistito.

“Il genocidio deve finire”

“Il raggiungimento dell’accordo e l’avvio della sua prima fase rappresentano un risultato significativo, frutto della leggendaria fermezza (Sumud) del nostro popolo”, si legge nel comunicato. Il Fronte rende omaggio ai martiri, ai feriti, ai prigionieri e ai dispersi, sottolineando come la tenacia della resistenza abbia fermato – almeno per ora – la macchina da guerra dell’occupazione.

Nonostante i massacri, la distruzione e la fame imposti a Gaza, secondo il FPLP, Israele non ha raggiunto i suoi obiettivi strategici, raccogliendo al contrario “soltanto delusione, vergogna e isolamento internazionale”.

Coordinamento e diplomazia: “Un primo passo”

Il comunicato rivela il lavoro costante condotto dietro le quinte: il FPLP afferma di aver operato fin dall’inizio dell’aggressione in stretto coordinamento con tutte le forze palestinesi, arabe e islamiche. Un ruolo diplomatico che non rinuncia però alla fermezza ideologica e al sostegno attivo alla resistenza.

Il Fronte ringrazia apertamente i mediatori – Egitto, Qatar, Turchia – e le nazioni che si sono opposte al proseguimento dei massacri. Particolare enfasi viene posta sulla posizione egiziana, elogiata per il suo rifiuto netto dello sfollamento forzato e per il sostegno alla permanenza del popolo palestinese sulla propria terra.

Una nuova fase: unità e autodeterminazione

Il FPLP lancia ora una sfida politica interna: “Stiamo lavorando con tutte le organizzazioni palestinesi, con il contributo dell’Egitto, per avviare un dialogo nazionale globale che apra un nuovo orizzonte”. L’obiettivo? Costruire una strategia palestinese unitaria, fondata sui diritti storici del popolo e su un modello di gestione condivisa e partecipativa, capace di ricostruire le istituzioni nazionali e affrontare con coesione le sfide future.

Un punto fermo, però, viene messo con forza: nessuna tutela straniera. L’amministrazione della Striscia di Gaza, secondo il Fronte, dovrà essere “puramente palestinese”, mentre la comunità araba e internazionale potrà contribuire soltanto nella fase di ricostruzione e recupero.

Una causa globale: “La Palestina non è sola”

Nel finale del comunicato, si fa appello alla coscienza internazionale: “Il mondo oggi è con noi”. Università occupate, manifestazioni globali, appelli per il cessate il fuoco, mobilitazioni popolari: il FPLP riconosce nella solidarietà internazionale una leva fondamentale per mantenere viva la causa palestinese. Ma avverte: il movimento globale non deve fermarsi all’accordo, bensì proseguire nella pressione contro l’occupazione, affinché i suoi crimini non restino impuniti.

“Il cessate il fuoco è solo un passaggio”, si legge tra le righe e nei toni. Un passaggio necessario, forse inevitabile, ma non il punto d’arrivo. La lotta continua, nelle parole e nei progetti. E il Fronte Popolare, con questo comunicato, si riposiziona come attore centrale nel futuro della Palestina.

Ciro Crescentini