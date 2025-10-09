Appalto ASL Napoli 1 Centro, SGB ottiene il riconoscimento dei livelli contrattuali

Dopo mesi di mobilitazioni, CoopService garantisce l’adeguamento contrattuale e il pagamento degli arretrati.

Lo scorso 8 ottobre, il Sindacato Generale di Base (SGB) ha incontrato la nuova dirigenza di CoopService, azienda responsabile del servizio di logistica e facchinaggio per l’ASL Napoli 1 Centro. Al centro del confronto, temi fondamentali come il riassetto organizzativo, la revisione dei livelli contrattuali e la sicurezza sul lavoro.

L’incontro si è concluso con esiti positivi: CoopService ha confermato l’impegno a riconoscere immediatamente l’adeguamento dei livelli contrattuali per tutti i lavoratori della logistica che da tempo svolgono mansioni superiori rispetto alla loro attuale inquadratura. Inoltre, l’azienda ha garantito il pagamento degli arretrati tramite procedure conciliative.

Questo risultato rappresenta un importante traguardo per SGB e i lavoratori, frutto di un costante impegno e delle mobilitazioni portate avanti negli ultimi mesi. Nel corso dell’incontro è stato inoltre avviato un dialogo costruttivo sul riassetto organizzativo in vista della proroga dell’appalto.

Le parti hanno concordato un nuovo incontro per l’11 novembre, data in cui si verificherà il rispetto degli accordi presi. SGB riconosce la disponibilità al dialogo dimostrata da CoopService e sottolinea come questi risultati siano il frutto della determinazione e della mobilitazione dei lavoratori.

CiCre