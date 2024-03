Forte scossa di terremoto a Napoli e in molti comuni della provincia

Per il momento non ci sono segnalazioni di danni

Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita pochi minuti fa in diversi quartieri di Napoli e in molti comuni della provincia. Su Facebook, Twitter sono tantissimi i messaggi in cui le persone segnalano di aver sentito un “forte terremoto” accompagnato da un boato. La scossa è stata registrata alle 19.08 ad una profondità di soli 1,3 chilometri.

L’epicentro è nell’area vesuviana. Il terremoto è stato sentito particolarmente nei quartieri della zona orientale del capoluogo, più vicini alla zona del Vesuvio. In alcuni casi la gente è scesa nelle strade.

Per il momento non ci sono segnalazioni di danni

(Seguiranno aggiornamenti)