Forte scossa di terremoto a Firenze: gente in strada

Paura in provincia di Firenze questa sera 12 maggio. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv alle 23.12 nella zona di Impruneta. E’ stata molto forte e avvertita dalla popolazione.Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della città. L’epicentro è stato registrato 3 km a sud ovest di Impruneta a una profondità di 8 km. Un’altra scossa, successivamente, si è verificata alle 23.15, di magnitudo 2.3, nella stessa area.

Molta gente in città è scesa in strada. Dalla sala di controllo della protezione civile della regione Toscana, fanno sapere che al momento non sono si registrano danni