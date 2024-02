Firenze, crollo in cantiere supermercato Esselunga: recuperato nella notte corpo quarta vittima

La procura di Firenze, guidata dal procuratore capo Filippo Spiezia, ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

Ritrovato nella notte il corpo di un quarto operaio, vittima del crollo, avvenuto ieri mattina, nel cantiere dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato Esselunga a Firenze. I Vigili del fuoco continuano le ricerche: resta un disperso. Tre i feriti, due dei quali in gravi condizioni ricoverati all’ospedale Careggi.

❌ #Firenze, crollo cantiere edile: #vigilidelfuoco #USAR scavano senza sosta tra le macerie da oltre 10 ore. Recuperato il corpo senza vita di uno dei dispersi, individuato il corpo di un altro. Proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi segnalati [#16febbraio 19:45] pic.twitter.com/yqvPWOkITU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024

E’ stato il crollo del solaio di un prefabbricato a provocare la tragedia nel cantiere edile.

La procura di Firenze, guidata dal procuratore capo Filippo Spiezia, ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

Lo sciopero

Fiom e Uilm, insieme alla Cgil e alla Uil, hanno proclamato 2 ore di sciopero nazionale per mercoledì 21 febbraio da effettuare in tutti i luoghi di lavoro, anche in assemblea o secondo le modalità stabilite dalle Rsu. Lo rendono noto la Fiom e la Uilm in un comunicato congiunto dopo che questa mattina a Firenze, a seguito del crollo di un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga, 3 lavoratori hanno perso la vita e al momento altri lavoratori risultano dispersi sotto le macerie. “È l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori in continuità purtroppo con la lunga catena di morti sul lavoro che quotidianamente registriamo lungo tutto il territorio nazionale. Nell’esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i metalmeccanici alle famiglie degli operai deceduti siamo ancora una volta a denunciare un sistema di appalti e subappalti che non garantisce il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza”, sottolineano Fiom e Uilm. Il nostro grido di allarme, concludono, “è ormai da troppo tempo inascoltato, non è più possibile rimandare, il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico, vanno trovate soluzioni e non parole“.