Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio a Napoli: feriti lievi e case evacuate

Paura nel quartiere Pianura: in salvo due donne e un bambino, fiamme raggiungono la collina dei Camaldoli

Attimi di paura nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, dove nel pomeriggio si è verificata una violenta esplosione all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio regolarmente autorizzata. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 16:00, ha provocato un incendio che si è rapidamente esteso a due abitazioni vicine e alla vegetazione della collina dei Camaldoli.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Napoli, il bilancio provvisorio parla di cinque feriti lievi: si tratta di due carabinieri e tre vigili del fuoco, rimasti coinvolti durante le operazioni di soccorso, complicate da una seconda esplosione di materiale pirotecnico.

I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente con sei squadre e diversi mezzi aerei, hanno tratto in salvo due donne e un bambino intrappolati in una delle abitazioni colpite dalle fiamme. In totale, dieci persone sono state evacuate in via precauzionale.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare l’evolversi della situazione e ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento agli operatori intervenuti, sottolineando la loro “competenza e professionalità” nel gestire un evento potenzialmente devastante. Ha inoltre manifestato “vicinanza agli operatori rimasti feriti”.

Le cause dell’esplosione restano al momento sconosciute, ma sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

Alma