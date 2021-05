Esercito israeliano invade la Striscia di Gaza

L’annuncio con un Tweet

“Truppe di cielo e di terra dell’esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza”. Lo ha comunicato l’esercito israeliano in un tweet. I soldati sono entrati con carri armati, artiglieria pesante e mortai, mentre continuano i bombardamenti dal cielo con jet, elicotteri e droni. Israele sta sferrando un attacco senza precedenti. Le forze israeliane- hanno riferito i media – hanno ordinato che chiunque si trovi in territorio israeliano entro 4 km dalla frontiera “entri in un rifugio e vi resti fino a nuovo ordine”. Testimoni riferiscono che sono in corso anche durissimi bombardamenti.

Ora la guerra diventa di terra, con conseguenze che non possono che diventare ancora più tragiche.