Emergenza sangue, raccolta straordinaria ad Aversa: appuntamento il 5 settembre alla Chiesa di San Nicola

Donare per salvare vite: evento solidale con servizi sanitari gratuiti per le persone fragili

Una donazione che vale doppio: sangue per gli ospedali e salute per i più dimenticati. Venerdì 5 settembre, dalle ore 18, la Chiesa di San Nicola di Aversa – accanto alla sede della Caritas diocesana – ospiterà una donazione straordinaria di sangue organizzata dalla Fondazione Il Coraggio dei Bambini, in collaborazione con Caritas Diocesana di Aversa, La Casa del Donatore (convenzionata con ASL Caserta) e l’associazione Ammuina.

L’iniziativa nasce per rispondere all’allarme carenza di sangue che sta colpendo in modo critico il territorio campano, aggravato dal periodo estivo. Un gesto concreto, solidale, che può salvare vite.

Salute e prevenzione per chi è in difficoltà

Oltre alla raccolta sangue, l’evento si distingue per la forte attenzione al sociale. Saranno infatti i più fragili e dimenticati – i cosiddetti “ultimi” – a ricevere una serie di servizi sanitari gratuiti, tra cui:

Analisi del sangue approfondite

Valutazione cardiologica

Elettrocardiogramma (ECG)

Supporto psicologico

Consulenza nutrizionale

Percorsi di prevenzione e avvio di eventuali terapie

Un’azione di dignità e speranza, con l’obiettivo di riportare la salute al centro anche per chi non ha accesso facile alle cure.

Un invito aperto a tutti: “Insieme possiamo fare la differenza”

L’appello è rivolto a tutti i cittadini: chiunque abbia la possibilità di donare sangue è invitato a partecipare. Non è solo un atto medico, ma un gesto d’amore che può fare davvero la differenza.

Ciro Crescentini

📌 Data e Luogo

🗓 Venerdì 5 settembre 2025

📍 Chiesa di San Nicola, Aversa (vicino Caritas)

🕕 Dalle 18 in poi