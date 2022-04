Egitto, duecento italiani bloccati in aeroporto da tre giorni

La testimonianza di una napoletana: “siamo disperati”

Circa duecento italiani sono bloccati da tre giorni all’aeroporto di Sharm el-Sheikh, in Egitto a causa di problemi non precisati della compagnia aerea Wizzair. Tra loro ci sono bambini e anziani, alcuni di questi bisognosi di farmaci.

Significativa la testimonianza della napoletana Maria Piscopo: “da tre giorni dopo una giornata intera senza assistenza di nessun tipo ci hanno collocati in una struttura da schifo ,ci hanno portati più volte in aeroporto per poi riportarci indietro ,con noi ci sono persone che assumono farmaci salvavita, al momento siamo disperati”

La struttura dove hanno collocato i passeggeri

Sulla vicenda è intervenuto il senatore Arnaldo Lomuti: Ho immediatamente sentito e allertato l’Ambasciata italiana. Il Console onorario si è recato sul posto. È stato incaricato un medico per assicurare i medicinali e i beni di prima necessità. Ho allertato la Farnesina che contatterà la compagnia aerea per risolvere il problema. Seguirò la situazione fino al ritorno dei passeggeri”.

Ciro Crescentini