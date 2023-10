E’ morto il vignettista Sergio Staino

L’ex direttore dell’Unità aveva 83 anni

Lutto nel mondo della cultura. È morto Sergio Staino. Il vignettista, 83 anni, è deceduto in ospedale a Firenze. “Papà” di Bobo ed ex direttore dell’Unità, era ricoverato da qualche giorno, ma era malato da tempo per una patologia neurologica che lo aveva reso quasi cieco.

Laureato in architettura all’Università di Siena. Staino ha insegnato educazione tecnica in alcuni licei fiorentini. Poi la grande avventura del fumetto a Linus diretto da Oreste del Buono e la nascita di Bobo, personaggio diventato un’icona della satira politica, ispirato come aspetto a Umberto Eco ma in realtà rappresentazione grafica e alter ego di se stesso. Ne rifletteva le incertezze e la profonda sensibilità umana. Nel 1984 Staino aveva vinto meritatamente il premio della Satira di Forte dei Marmi. E nel 1986 era nato sotto la sua direzione “Tango” supplemento satirico dell’Unità al quale avevano collaborato Altan, ElleKappa, Riccardo Mannelli, Michele Serra, David Riondino, Gino e Michele, Francesco Guccini. Dell’Unità fu anche direttore, sia pure per un periodo piuttosto breve tra il 2016 e il 2017. Collaborò anche La Stampa e Avvenire.