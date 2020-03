Cura Italia: premio 100 euro ai lavoratori impegnati in sede tutto marzo

In favore di dipendenti pubblici o privati con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro

Il premio a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 sarà ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo. Si avranno quindi 100 euro nel caso in cui si lavorerà tutto il mese. Lo scrivono i Consulenti del lavoro spiegando che il premio non concorre alla formazione del reddito. I sostituti d’imposta riconosceranno, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recupereranno i premi erogati mediante l’istituto della compensazione.