Carica di alleggerimento in piazzale Flaminio

In corso a Roma in piazza del Popolo proteste contro il coprifuoco. Incendiati anche alcuni cassonetti. Alla mezzanotte, con lo scattare del coprifuoco, quando gli è stato intimato di andar via i manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine. C’è stata una carica di alleggerimento e i manifestanti si sono dispersi verso piazzale Flaminio.