Coronavirus, Mariglianella: esce di casa su un’auto rubata, arrestato

Bloccato dalla Guardia di Finanza

Ha pensato di uscire la mattina di Pasqua violando le norme anticovid, e per di più su un’auto rubata. E’ incappato in uno dei controlli della Guardia di finanza, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un inseguimento. E’ accaduto a Mariglianella in provincia di Napoli. L’uomo, di 43 anni, pregiudicato, è stato arrestato, oltre che per essere risultato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, anche per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. E’ stato condotto ai domiciliari e sarà processato per direttissima con la nuova procedura video collegata