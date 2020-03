Coronavirus, l’Italia supera i casi della Cina. Campania: 1.582 contagiati

Sono 969 i decessi in 24 ore nel Paese, mai così tanti. Guariti: 10.950

Coronavirus, in Campania i casi salgono a 1.582. In tutta Italia ​​ 86.498, più della Cina. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui tamponi: Ospedale Cotugno di Napoli: 190 tamponi esaminati, 19 dei quali risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: 302 tamponi esaminati, 53 dei quali risultati positivi; Ospedale Sant’Anna e San sebastiano di Caserta: 48 tamponi esaminati, 4 dei quali risultati positivi; Ospedale Moscati di Aversa: 57 tamponi esaminati, 1 dei quali risultato positivo; Ospedale Moscati di Avellino: 78 tamponi, 36 dei quali positivi; Ospedale San Paolo di Napoli: 27 tamponi esaminati, 3 dei quali positivi; Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: 100 tamponi esaminati, 5 positivi; Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: 63 tamponi, 7 dei quali positivi. Totale positivi di oggi: 128. Totale tamponi di oggi: 865. Totale complessivo tamponi: 10.593.

La situazione nel Paese. Sono 9.134 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento di 969 decessi, mai così tanti in 24 ore. (50 però di ieri e non conteggiati). Giovedì l’aumento era stato di 662. Il numero complessivo dei contagiati – compresi le vittime e i guariti –è ora di 86.498. L’Italia supera così la Cina, ferma a 81.897, secondo quanto riporta la Johns Hopkins University. L’incremento rispetto a giovedì è di 5.959 casi positivi (ieri erano 6.153 i nuovi contagiati). Sono complessivamente 66.414 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.401. Giovedì l’incremento era stato di 4.492. Di tutti i malati, il 6% si trova ricoverato in terapia intensiva: significa 3.732 persone, 120 in più rispetto a ieri. E 26.029 sono poi ricoverati con sintomi, 36.653 quelli in isolamento domiciliare. Sono infine 10.950 le persone guarite, 589 in più di ieri. I tamponi complessivi sono 394.079.