Coronavirus, lettera a De Luca:”utilizzare ex ospedale militare di Agnano”

La proposta dei consiglieri comunali dei Verdi Stefano Buono e Marco Gaudini e dell’ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista Mario Esposito

Nelle ore in cui terminano i posti letto al Cotugno e la Campania si prepara ad affrontare l’emergenza coronavirus anche dal punto di vista ospedaliero, i consiglieri comunali dei Verdi Stefano Buono e Marco Gaudini, insieme all’ex rappresentante del consiglio dell’Italsider di Bagnoli nonché ex consigliere comunale di Rifondazione comunista Mario Esposito, scrivono al presidente della Regione Vincenzo De Luca proponendo l’utilizzo dell’ex ospedale militare americano di via Scarfoglio a Napoli. Come suggerito anche dai cittadini di Agnano e da numerose associazioni presenti sul territorio, la struttura da otto piani e usata dagli Usa fino al 2002 potrebbe costituire un argine alla carenza di posti attrezzati per i pazienti. “Una volta avviate le procedure previste dalla legge per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o domiciliare – dicono Buono, Gaudini ed Esposito – si potrebbe utilizzare una struttura già nata per fini di cura e ristrutturata di recente. Speriamo che il governatore De Luca valuti la nostra proposta per alleggerire gli ospedali napoletani al momento in grande difficoltà”.