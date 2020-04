Coronavirus, in Campania e nel Paese meno nuovi casi

Oggi scende la curva di crescita dei positivi: nella regione 122, in tutta Italia 4.585

Coronavirus: cala la curva di crescita dei nuovi casi in Campania, per il secondo giorno consecutivo (da 12.0 a 6.5 in 24 ore). E continua la sua lenta discesa in tutto il Paese. Sono segnali incoraggianti, ma la strada è ancora molto lunga, prima di uscire dall’emergenza. E il numero di vittime resta altissimo. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli 485 tamponi di cui 27 positivi; Ospedale Ruggi di Salern 269 tamponi di cui 21 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta 74 tamponi di cui 1 positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 165 tamponi di cui 18 positivi; Ospedale Moscati di Avellino 226 tamponi di cui 12 positivi; Azienda Universitaria Federico II 129 tamponi di cui 11 positivi; Ospedale San Paolo di Napoli 143 tamponi di cui 17 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 588 tamponi di cui 34 positivi; Ospedale San Pio di Benevento 30 tamponi di cui 1 positivo; Ospedale di Eboli 188 tamponi di cui 9 positivi. Positivi di oggi: 151. Tamponi di oggi: 2.297. Totale complessivo positivi: 2.828. Totale complessivo tamponi: 21.534. Totale deceduti (alle 23.59 di ieri): 181. Totale guariti (alle 23.59 di ieri): 144 ( di cui 66 totalmente guariti e 78 clinicamente guariti).

Il riparto per province della Campania. Questo il riparto dei casi per province della Campania, alle 23.59 di ieri. Provincia di Napoli: 1.428 (di cui 619 Napoli Città e 809 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 400; Provincia di Avellino: 340; Provincia di Caserta: 264; Provincia di Benevento: 85; Altri in fase di verifica Asl: 160.

La situazione nel Paese. Nell’ultima giornata, in Italia si registrano 4.585 nuovi contagiati, e altri 766 morti. In totale i casi sono 119.827. La percentuale di crescita è oggi del 3,97, di poco più bassa del 4,22% di ieri, e anche del 4,5% di mercoledì. Al momento 85.388 persone risultano positive al virus, mentre in 19.758 sono guarite. Le vittime aumentano a 14.681. In terapia intensiva ancora 4.068 pazienti, 15 in più rispetto a ieri. In totale sono 619.849 i tamponi: oltre 80mila tra ieri e oggi. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 26.189 in Lombardia, 12.178 in Emilia-Romagna, 9.130 in Piemonte, 8.861 in Veneto, 4.909 in Toscana, 3.631 nelle Marche, 3.009 nel Lazio, 2.746 in Liguria, 1.949 in Puglia, 1.664 in Sicilia, 1.659 nella Provincia autonoma di Trento, 1.324 in Friuli Venezia Giulia, 1.301 in Abruzzo, 1.209 nella Provincia autonoma di Bolzano, 920 in Umbria, 744 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 144 in Molise.