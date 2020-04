Coronavirus, in Campania crolla la curva dei contagi: ma serve prudenza

Crescita dei casi, il dato oggi al 2,6%: calo di oltre 5 punti in sole 24 ore. Sulla statistica pesa l’incognita dei pochi tamponi. A livello nazionale scende all’1,8%

Coronavirus, in Campania crolla la curva di crescita dei contagi. Un dato favorevole, ma da prendere con le pinze, per le continue oscillazioni dell’andamento. La percentuale oggi si fissa al 2,6%, in discesa netta dal 7,4% di ieri (A Pasqua era del 4,9%, il giorno prima al 5,2%). Al di là della cauta soddisfazione, sull’attendibilità statistica pesa il numero di tamponi, sempre molto esiguo in Campania. Diverso il quadro nazionale, con la curva scesa sotto il 2%, un trend in atto da alcuni giorni. Nella regione, comunque, si registrano 12 decessi in 24 ore. L’Unità di Crisi della Campania comunica i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli 395 tamponi di cui 11 risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 126 tamponi di cui 6 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta 69 tamponi, di cui 1 positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 71 tamponi di cui 2 positivi; Ospedale Moscati di Avellino 37 tamponi di cui nessuno positivo; Ospedale San Paolo di Napoli 79 tamponi di cui 5 positivi; Azienda Universitaria Federico II 12 tamponi nessuno positivo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 459 tamponi di cui 12 positivi; Ospedale di Nola 68 tamponi, di cui nessuno positivo; Ospedale San Pio di Benevento 28 tamponi, nessuno positivo; Ospedale di Eboli 96 tamponii di cui 1 positivo.

Positivi di oggi: 38. Tamponi di oggi: 1.440. Totale complessivo positivi: 3.807. Totale complessivo tamponi: 39.534. Totale deceduti (alle 23.59 di ieri): 260. Totale guariti (alle 23.59 di ieri): 415 (di cui 299 totalmente guariti e 116 clinicamente guariti).

Il riparto per province della Campania. Questo il riparto per province della Campania (alle 23.59 di ieri): Provincia di Napoli: 2.010 (di cui 813 Napoli Città e 1197 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 557; Provincia di Avellino: 402; Provincia di Caserta: 387; Provincia di Benevento: 157;

Altri in fase di verifica Asl: 256.

La situazione nel Paese. In Italia i nuovi casi di coronavirus sono 2.972 casi, in ulteriore calo rispetto ai 3.153 registrati a Pasquetta. Il trend di crescita scende all’1,8%, ed è per la prima volta sotto al 2%. Salgono però a 21.067 le vittime, con un aumento di 602 in un giorno. Lunedì l’incremento era stato di 566 morti. Al momento 104.291 persone risultano positive al virus. Ad oggi, sono 162.488 i casi totali. I guariti arrivano a quota 37.130. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 32.363 in Lombardia, 13.778 in Emilia-Romagna, 13.055 in Piemonte, 10.736 in Veneto, 6.352 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.095 nelle Marche, 4.022 nel Lazio, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.552 in Puglia, 899 in Friuli Venezia Giulia, 2.071 in Sicilia, 1.800 in Abruzzo, 1.564 nella Provincia autonoma di Bolzano, 622 in Umbria, 900 in Sardegna, 816 in Calabria, 559 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 200 in Molise.